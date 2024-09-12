الكلمة الأخيرة .. حسم مصير مشاركة رياض محرز مع الأهلي في كلاسيكو النصر

تطورات مثيرة في إصابة رياض محرز..

حسم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي السعودي، "مصير" النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض النصر.

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النصر يستضيف الأهلي، في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وقبل الكلاسيكو السعودي الكبير.. أثير الجدل بشأن مشاركة محرز البالغ من العمر 33 سنة، من عدمها؛ وذلك بعد إصابته مع منتخب بلاده الجزائر، خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، منح الجهاز الطبي بالنادي الأهلي "الضوء الأخضر" للنجم الجزائري؛ للمشاركة في التدريبات الجماعية التي تسبق الكلاسيكو.

الصحيفة كشفت عن إنهاء رياض محرز، برنامجه العلاجي داخل النادي الصحي، أمس الأربعاء؛ لتتأكد مشاركته بـ"شكل طبيعي" في كلاسيكو الأهلي والنصر، من الناحية الطبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مشاركة محرز في الكلاسيكو، من عدمه، أصبح في يد الألماني الشاب ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ وذلك حسب رؤيته الفنية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي، برصيد 3 نقاط من مباراتين؛ حيث فاز على العروبة (2-0)، قبل السقوط أمام الفتح بـ"هدف مقابل لا شيء".