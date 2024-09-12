"لؤي مشعبي حاول مساعدتي في أزمة ملعب الجوهرة" .. رئيس الأهلي يكشف مفاجأة الاتحاد المدوية!

كواليس جديدة في أزمة الجوهرة المشعة..

يبدو أن ملعب الجوهرة المشعة، لم يكن صراعًا بين قطبي جدة، بل تمحورت أزمة الأهلي مع رابطة دوري المحترفين، وهذا ما كشف عنه خالد العيسى، رئيس المؤسسة الأهلاوية، قائلًا إن الاتحاد حاول مساعدته بشأن تلك الأزمة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وأعلنت رابطة دوري المحترفين، عن إقامة مباراة الاتحاد والوحدة، المقررة يوم الأحد المُقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، قبل 24 ساعة فقط من موعد مباراة الأهلي وبيرسبوليس الإيراني، المقررة الإثنين، على ذات الملعب، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري النخبة الآسيوية، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل لقاء الأهلي إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال العيسى، عبر تصريحات لبرنامج "كورة"، إن ما أثير بشأن ارتكاب الأهلي خطأ عدم حجز ملعب الجوهرة لمباراة بيرسبوليس، غير صحيح، قائلًا إن هناك من تبتعد عنه الكاميرات، فيُحضر معلومة (من آخر الدنيا) ويسلط الضوء عليها، ثم تتناقل المعلومة عبر منصة (إكس)، وهذه الناس ما تعنيه، مؤكدًا أن إجراءات الأهلي سليمة بنسبة 100%.

GOAL

وتابع "راسلنا الرابطة، وبلغناها بأننا نمثل الوطن في مباراة خارجية، والاتحاد - مع كامل التقدير - يلعب مباراة داخلية، وحدثت حالة مشابهة مع الهلال، حينما كان يواجه العين الإماراتي، وتم تأجيل مباراتنا مع الهلال، ويجب أن نتكاتف كلنا، ويتم اتخاذ قرار أسوة بما حدث في مباراة الهلال والأهلي، ولكن جاءنا الرد بالرفض، المشكلة لم تكن في التسجيل، وكل شيء كان منتهيًا، ولكن طبقًا للنظام والجدول الموجود بترتيب أيام المباريات، فالاتحاد يسبقنا بمباراته، والاتحاد الآسيوي يجب أن يتسلم الملعب قبلها بيومين".

ونوه خالد العيسى بأنه تحدث بشكل شخصي مع لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، من أجل طلب نقل مباراة العميد، قائلًا "مشعبي حاول مع المدرب لوران بلان، بتقديم المباراة أو يجد حلولًا، وتعهد بأنه إذا جاءه قرار من الجهات العليا فسيقبل به، وبحسب كلامه، فهو حاول مع المدرب، كما أننا (الأهلي) تحدثنا مع صندوق الاستثمار ورد علينا بالرجوع للرابطة".