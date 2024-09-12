"لم أكن هدافًا بالصدفة!" .. إيفان توني يكشف سر موافقته على الأهلي ويفاجئ الجماهير بـ"اللغة العربية"

ماذا قال إيفان توني لجماهير الأهلي؟!..

كشف المهاجم الإنجليزي إيفان توني، عن سر "موافقته" على عرض الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال صيف العام الحالي.

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الأهلي تعاقد مع توني "28 عامًا"، خلال صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف نادي برينتفورد الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو تقريبًا، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028.

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توني أكد في تصريحات مع المركز الإعلامي للنادي الأهلي، أنه لم يتردد في "الموافقة" على عرض الراقي؛ بعد رؤية حماس جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بضمه.

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وأضاف المهاجم الإنجليزي: "أنا أحب التحديات دائمًا.. الانضمام إلى النادي الأهلي واللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين، أمر أرغب في تجربته".

ووعد إيفان توني جماهير الفريق الأهلاوي، بتسجيل العديد من الأهداف، واللعب بشغف داخل أرضية الملعب؛ قائلًا: "تواجدي ضمن هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، لم يكن صدفة".

ووصف توني، شغف الجماهير الأهلاوية بـ"الأمر الجنوني"، متمنيًا أن يسعدهم بتقديم الإضافة الفنية إلى الفريق الأول لكرة القدم، وقيادته لتحقيق الانتصارات.

وفي نهاية حواره مع المركز الإعلامي.. تحدث توني باللغة العربية، وذلك بترديد جزء من نشيد النادي الأهلي؛ وهو: "وعبر الزمان سنمضي معًا".

جدير بالذكر أن توني يستعد للظهور الأول مع النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم؛ عندما يحل الفريق ضيفًا على النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.