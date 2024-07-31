أخبار الأهلي اليوم | الرد الصادم من نجم يوفنتوس، ومحاولات النجوم "رد الاعتبار" متواصلة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 31 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 31 يوليو 2024.

مالكوم واحد من أهم لاعبي نادي الهلال على الإطلاق..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

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تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

الأهلي يواصل الإبداع في النمسا..

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الأهلي للموسم الجديد 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

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الأهلي يخسر صفقة عالمية كبرى..