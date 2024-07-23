ما تفاصيل معسكر ومباريات الأهلي التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الأهلي للموسم الجديد 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

على الرغم من عدم تحقيق الأهلي لبطولة في موسم 2023-2024، إلا أنه قدم مستوى جيد ومُرض لجماهيره، كونه الموسم الأولى للصعود لدوري روشن السعودي، واستطاع الراقي أن يحقق المركز الثالث ويحجز مقعد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

وسيعمل قلعة الكؤوس على تحقيق طموحات مُحبيه في الموسم القادم بدءً بالتدعيمات حتى الوصول إلى منصات التتويج.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2024-2025، في أواخر شهر أغسطس 2024، وحتى تلك الفترة، سيكون على الأهلي الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل معسكر ومباريات الأهلي الاستعدادية للموسم الجديد 2024-2025.

متى تبدأ تحضيرات الأهلي للموسم الجديد 2024-2025؟

من المنتظر أن يبدأ الأهلي تحضيراته للموسم الجديد في يوم 15 من شهر يوليو 2024، لبدء المعسكر التحضيري وخوض اللقاءات الودية أو البطولات الودية المجمعة، والتي تنتهي في 3 أغسطس.

جدول مباريات الأهلي التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025:

يبدأ الأهلي معسكره في النمسا بمواجهة فريق أويبست المجري، ثم يخوض مباراته الثانية أمام بلاو فايس لينز، ويختم معسكره بمباراة لوميل البلجيكي، على أن يعود إلى جدة في السادس من أغسطس 2024.