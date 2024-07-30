فيديو | "على طريقة فيرمينو" .. رياض محرز وميريح ديميرال نحو رد الاعتبار في معسكر الأهلي

الأهلي يواصل الإبداع في النمسا..

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "تألقه" في معسكر النمسا الإعدادي؛ بتحقيقه الانتصار الرابع على التوالي، وهذه المرة أمام مواطنه الرياض، بهدفين مقابل لا شيء.

الأهلي كان قد انتصر على أوبيشت المجري (1-0)، وبلاو فايس النمساوي (3-1)، قبل أن يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري بـ"هدف نظيف".

وفي مباراة الرياض مساء اليوم الثلاثاء.. تألق الثنائي الجزائري رياض محرز والتركي ميريح ديميرال، بشكل ملفت للغاية؛ حيث سجلا هدفي الفريق الأهلاوي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تألق محرز أمام الرياض؛ يأتي بعد تعرضه للعديد من الانتقادات الجماهيرية؛ بسبب مستوياته السيئة في مباريات النادي الأهلي "الماضية"، بمعسكر النمسا.

المستوى الذي ظهر به الساحر الجزائري أمام الفريق العاصمي، مع تسجيله هدف رائع وآخر تم إلغائه؛ هو رسالة "رد اعتبار" ضد منتقديه، ودليل على دخوله أجواء المباريات مجددًا، بعد فترة إجازة؛ شهدت حفل زفافه "الثالث" بزوجته البريطانية تايلور وارد.

أما ديميرال.. يواصل الإبداع منذ مشاركته مع منتخب تركيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، والذي سجل فيها هدفين.

المدافع التركي بهذه المستويات الرائعة، "يحرج" الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي طلب التخلي عنه في صيف العام الحالي.

جدير بالذكر أن معسكر النمسا، شهد تألق واضح أيضًا من النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي كان أول من أحرج يايسله بـ"مستوياته"؛ بعد أن طلب المدرب الألماني، الاستغناء عنه كذلك.