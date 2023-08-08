أخبار الأهلي اليوم | الاتفاق مع نجم نابولي .. واقتراب مدافع إسبانيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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تمبكتي يرعب الأهلي .. ويقترب من تحقيق حلمه أخيرًا!

لا يزال مستقبل النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الشباب، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ خاصة في ظل العروض المغرية من الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" (طالع التفاصيل).

"صفقة حلم بها الأهلي كثيرًا" .. الاتفاق مع بطل إيطاليا

بعد مفاوضات ماراثونية.. يبدو أن إدارة النادي الأهلي، توصلت أخيرًا، إلى اتفاق مع إحدى أهم الصفقات الصيفية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

مفاوضات مكثفة من الأهلي لضم مدافع أتلتيكو مدريد

دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات مكثفة؛ لضم أحد نجوم أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو"، يتفاوض الراقي مع أتلتيكو مدريد؛ لضم قلب دفاعه الإسباني ماريو هيرموسو، والذي يجيد في مركز الظهير الأيسر أيضًا.

هتان باهبري يقول "كلمته الأخيرة" في الانتقال إلى الأهلي

حسم هتان باهبري، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب "مستقبله"، في ظل رغبة الأهلي القوية، في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"جمهور الأهلي مجنون" .. إدوارد ميندي يتحدث عن انطباعه في أيامه الأولى بالسعودية

مثل السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، ناديه في حفل تدشين الموسم الجديد من دوري روشن 2023-2024م، أمس الإثنين، موجهًا رسالة للجماهير قبل انطلاقته مع الراقي (طالع التفاصيل).

شرارة الحرب بدأت .. على الأهلي الحذر من انتقام رياض محرز و"ميسي أكبر مثال"

"سهل أن تكسب قرشًا ولكن صعب أن تعثر على صديق".. فالصداقة أصبحت عُملة نادرة الآن، يحرص البعض منا للحفاظ عليها، مهما كلف الأمر؛ وهو ما لا يختلف كثيرًا في عالم الساحرة المستديرة، عن الحياة اليومية (طالع التفاصيل). GOAL