هتان باهبري يقول "كلمته الأخيرة" في الانتقال إلى الأهلي

هل ينتقل إلى النادي الأهلي في الصيف الحالي؟!

GOAL

حسم هتان باهبري، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب "مستقبله"، في ظل رغبة الأهلي القوية، في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

صحيفة "عكاظ" أعلنت في وقتٍ سابق، اقتراب باهبري من الانضمام إلى الأهلي، قادمًا من الليث الشبابي؛ حيث شهدت الأيام الماضية، مفاوضات بين الناديين.

وفي هذا السياق.. نفى باهبري في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، وجود مفاوضات بينه وأي نادٍ، مثلما تردد في وسائل الإعلام؛ قائلًا: "لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر".

وأعلن نجم الهلال والاتحاد السابق، استمراره مع نادي الشباب، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024، واصفًا إياه بـ"المكان الحلو".

باهبري يستعد مع الشباب، لمباراة هامة ضد الهلال، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي تستضيفها السعودية.

جدير بالذكر أن باهبري، البالغ من العمر 31 سنة، سجل 21 هدفًا وصنع 20 آخرين، خلال 120 مباراة رسمية مع الفريق الشبابي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

GOAL