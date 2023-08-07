"جمهور الأهلي مجنون" .. إدوارد ميندي يتحدث عن انطباعه في أيامه الأولى بالسعودية

الحارس السنغالي سيبدأ مشواره في دوري روشن بمواجهة الحزم

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مثل السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، ناديه في حفل تدشين الموسم الجديد من دوري روشن 2023-2024م، أمس الإثنين، موجهًا رسالة للجماهير قبل انطلاقته مع الراقي.

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الموسم الجديد من المقرر أن ينطلق في 11 من أغسطس الجاري، وسيشهد عودة الأهلي من جديد، بعد هبوطه الموسم الماضي للمشاركة في دوري يلو للدرجة الأولى.

وخلال الحفل، تحدث ميندي عن انطباعه عن الجماهير، قائلًا: "شعرت بدعمهم الكبير وكم جنونهم بكرة القدم، الجماهير هنا لديها توقعات كبيرة وتطلعات كثيرة، ونحن جئنا لنجعلهم فخورين، والبداية الأسبوع المقبل".

الراقي من المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة الحزم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، في 11 من الشهر الجاري.

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ومن أجل العودة سريعًا للمنافسة أبرم الأهلي عدة تعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بخلاف ميندي، ضم رياض محرز، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين، عبد الله عطيف، سميحان النابت وفهد الرشيدي.

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