تمبكتي يرعب الأهلي .. ويقترب من تحقيق حلمه أخيرًا!

انفراجة في صفقة حسان تمبكتي

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لا يزال مستقبل النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الشباب، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ خاصة في ظل العروض المغرية من الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

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تمبكتي البالغ من العمر 24 سنة، بدأ مسيرته الكروية، في الفئات السنية لنادي الشباب، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2018؛ حيث يرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2027.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، طلب تمبكتي من خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، السماح له بالرحيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن الثنيان، وعد المدافع الدولي الشاب، بالوصول إلى حل مرضي لجميع الأطراف؛ بعد نهاية مشوار الفريق الأول، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأشارت إلى تفضيل حسان تمبكتي، الانتقال إلى الهلال أو الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع عدم استبعاده خياري النصر والأهلي بشكل نهائي - حتى الآن -؛ على الرغم من أن قلعة الراقي، كان الأكثر جدية لضمه، حسب ما قيل خلال الأيام الماضية.

ومن ناحيتها.. نفت مصادر شبابية، وصول العروض المقدمة إلى النادي، للتعاقد مع تمبكتي، لمبلغ الـ100 مليون ريال، مثلما تردد في وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن الشباب، سيواجه مواطنه الهلال، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

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