أخبار الأهلي اليوم | استقالة مسؤول كبير .. وصدمة من لاعب الفريق بـ"رفض التجديد"

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 3 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

"الاستقالات ستتوالى!" .. رحيل مسؤول كبير في الأهلي وموقف خالد العيسى

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، مُقبل على أزمة إدارية كبرى، خلال الساعات القليلة القادمة؛ وذلك بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي، مساء أمس الإثنين (طالع التفاصيل).

صدمة جديدة .. لاعب الأهلي يرفض التجديد والرحيل "مجانًا" اقترب!

وسط غضب جماهير النادي الأهلي، بسبب عدم تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"شكل جيد"، في الميركاتو الصيفي الذي أغلق أبوابه أمس الإثنين؛ ها هي صدمة جديدة في انتظارهم (طالع التفاصيل).

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إيفان توني يسجل في أولى مبارياته بقميص الأهلي .. ورسالة وداع مؤثرة من لاعب الفريق إلى الجماهير

حقق النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، انتصارًا وديًا كبيرًا، في مباراة شهدت مشاركة المهاجم الإنجليزي إيفان توني مع الفريق - لأول مرة -؛ وذلك على هامش فترة التوقف الدولي (طالع التفاصيل).

فيديو | لمحة وفاء من مشجع أهلاوي تجبر آلان سان ماكسيمين على التحرك!

أجبرت لمحة وفاء رائعة من أحد مشجعي النادي الأهلي نجم الفريق المعار حاليًا إلى فنربخشة التركي، آلان سان ماكسيمين، على التحرك وطلب مقابلته (طالع التفاصيل).

سعد اللذيذ يُشيد بسوق انتقالات الدوري السعودي والجمهور يرد بهجوم قاسٍ

أبدى سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي ورئيس برنامج الاستقطاب، رضاه عن سوق انتقالات دوري روشن السعودي للموسم الجديد، لكن هذا لم يكن رأي الجمهور الذي هاجمه بقسوة (طالع التفاصيل).

"الكثير من الضجيج" .. كيفين دي بروينه يكشف حقيقة مفاوضاته مع المسؤولين السعوديين

كشف النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، صانع ألعاب العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، عن حقيقة تفاوضه مع المسؤولين السعوديين؛ للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

"زيادة سطوة الهلال والنصر وتكرار مأساة برشلونة وليونيل ميسي" .. السعودية من الحلم الإنجليزي لقوانين تيباس الصعبة!

"الأحلام شيء والواقع شيء مختلف تمامًا".. فلكل إنسان حلم يريد أن يحققه في هذه الحياة؛ ولكنه قد يصطدم بعراقيل كبرى على أرض الواقع، البعض يتغلب عليها وآخرون يستسلمون لها (طالع التفاصيل).

كييزا وحلم برشلونة الضائع وثنائي الهلال .. صفقات كادت أن تكون ضخمة لولا طمع الأندية!

بعض الأندية تعرف جيدًا متى تبيع لاعبيها، والتوقيت المناسب للتخلص منهم لتحقيق أعلى استفادة مالية ممكنة، ولكن البعض الآخر يتعنت ويدفع الثمن في النهاية (طالع التفاصيل).