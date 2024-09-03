إيفان توني يسجل في أولى مبارياته بقميص الأهلي .. ورسالة وداع مؤثرة من لاعب الفريق إلى الجماهير

الجماهير الأهلاوية تنتظر الكثير من إيفان توني..

حقق النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، انتصارًا وديًا كبيرًا، في مباراة شهدت مشاركة المهاجم الإنجليزي إيفان توني مع الفريق - لأول مرة -؛ وذلك على هامش فترة التوقف الدولي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأهلي تعاقد مع توني البالغ من العمر 28 سنة، في اليومين الأخيرين من الميركاتو الصيفي، قادمًا من صفوف برينتفورد الإنجليزي؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفاز الفريق الأهلاوي وديًا (4-0) على جدة؛ حيث أحرز توني الهدف الأول، قبل أن يبصم سميحان النابت وياسين الزبيدي وعبدالله العمار، على ثلاثية متتالية.

وعلى جانب آخر.. ودع هيثم عسيري، جناح النادي الأهلي الشاب، مساء اليوم الثلاثاء، الراقي وجماهيره؛ بعد نهاية مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

عسيري كتب عبر حسابه بتطبيق "سناب شات": "في هذا اليوم.. أطوي صفحة مهمة في حياتي بشكل عام، وليس مسيرتي الكروية تحديدًا، وأنا أغادر أسوار القلعة والمكان الذي عشت فيه ومارست من خلاله اللعبة التي أحبها، وتطورت فيه".

وأضاف اللاعب الشاب: "لا كلمات من الممكن أن تصف حجم محبتي لهذا الكيان، وكمية تعلقي به، والكم الوافر من الذكريات التي عشتها فيه.. شكرًا من القلب لكل من عاصرته داخل النادي".

ووجّه هيثم عسيري رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي؛ قائلًا: "مدرج الملوك.. أنتم الأساس وسر نجاح كل من مر على النادي؛ شكرًا لكم من أعماق قلبي، على دعمكم وتحفيزكم الدائم لي في أصعب اللحظات قبل أجملها".

SnapChat

جدير بالذكر أن عسيري البالغ من العمر 23 سنة، انتقل إلى نادي القادسية السعودي، بعد أن مثّل الأهلي في جميع فئاته السنية؛ حيث أحرز 4 أهداف وصنع اثنين، خلال 46 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.