"الكثير من الضجيج" .. كيفين دي بروينه يكشف حقيقة مفاوضاته مع المسؤولين السعوديين

كيفين دي بروينه يحسم الجدل نهائيًا..

كشف النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، صانع ألعاب العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، عن حقيقة تفاوضه مع المسؤولين السعوديين؛ للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

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دي بروينه البالغ من العمر 33 سنة، ارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية الهلال والنصر والاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الذي أغلق أبوابه في السعودية، مساء أمس الإثنين.

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وعن ذلك يقول دي بروينه في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "لم أتحدث إلى أحد في السعودية".

وشدد النجم البلجيكي على أنه كان هُناك الكثير من الأخبار والضجيج؛ بشأن انتقاله المحتمل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الحالي.

وأشار كيفين دي بروينه إلى أنه كان في عطلة صيفية، بعد المشاركة مع منتخب بلاده بلجيكا، في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ثم عاد إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

واختتم دي بروينه تصريحاته بخصوص شائعات الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ بالقول: "توقعت أن يكون هذا الصيف هادئًا.. وهذا ما حدث بالفعل".

جدير بالذكر أن دي بروينه يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2015، عندما انضم إليه قادمًا من فولفسبورج الألماني؛ حيث سجل 103 أهداف وصنع 171 آخرين، خلال 386 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.