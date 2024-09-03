كييزا وحلم برشلونة الضائع وثنائي الهلال .. صفقات كادت أن تكون ضخمة لولا طمع الأندية!

بعض الأندية لا تعرف متى تبيع

بعض الأندية تعرف جيدًا متى تبيع لاعبيها، والتوقيت المناسب للتخلص منهم لتحقيق أعلى استفادة مالية ممكنة، ولكن البعض الآخر يتعنت ويدفع الثمن في النهاية.

السنوات الأخيرة شهدت العديد من الحالات المماثلة، خاصة في أندية الوسط، عندما يسطع أحد لاعبيها وتتهافت عليه الأندية الكبرى، لتنتظر طمحًا وطمعًا في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال.

هناك أندية تجيد ذلك مثل برايتون، النادي الإنجليزي الذي رفض بيع مويسيس كايسيدو لآرسنال في الميركاتو الشتوي من الموسم قبل الماضي، ليبيعه بعدها لتشيلسي في صيف 2023 بقيمة مالية خيالية وصلت إلى 116 مليون يورو، وهو ما يزيد بمراحل عن عروض المدفعجية.

كل الأندية ليست برايتون، لذلك هناك من دفعه تعنته وعدم إدراكه للوقت المناسب للبيع..