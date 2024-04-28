نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 28 أبريل 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 28 أبريل 2024..

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"الكل يراهن عليكم!".. الخماسي الأولمبي يعود للاتحاد بـ"الأحضان" وتفاؤل قبل كلاسيكو الهلال

منذ الإعلان عن استدعائهم للمنتخب السعودي الأولمبي، بدءًا من أول إبريل، وكان نادي الاتحاد فوق صفيح ساخن، والذي رفض خسارة جهود 5 لاعبين من عناصر الفريق الأساسية، وهم زكريا هوساوي ومروان الصحفي وفيصل الغامدي وأحمد الغامدي وعوض الناشري. (طالع التفاصيل)

بعد استبعاده لـ4 سنوات .. بطل فضيحة "الهلال والنصر" يعود لتحكيم كلاسيكو الكأس

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن حكم كلاسيكو كأس الملك بين الهلال والاتحاد في نصف النهائي، وكذلك الحكم الذي اختارته لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمواجهة النصر والخليج في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

مفاجأة للاتحاد والهلال .. شوبير يكشف كواليس المفاوضات بين محمد صلاح والأندية السعودية

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن كواليس المفاوضات بين محمد صلاح والأندية السعودية للانضمام إلى نجوم دوري روشن الموسم القادم. (طالع التفاصيل)

"استغلوه في مترو الرياض" .. وليد الفراج مستاءً: لا أعلم كيف يدار ملف كريم بنزيما!

لا حيرة حاليًا تشبه حيرة جمهور الاتحاد السعودي مع مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما، الذي يغيب كثيرًا للإصابات، حتى صار البعض يتهمه بالتهرب من المباريات الكبيرة! (طالع التفاصيل)

مؤامرة أوروبية .. يويفا يقرر "محاربة" الدوري السعودي بطريقته!

يبدو أن أوروبا فقدت الأمل في القدرة على السيطرة على زحف نجومها نحو دوري روشن السعودي بطريقة لم يكن يتوقعها أحد، فقررت معاقبة الدوري العربي بطريقتها. (طالع التفاصيل)

دفعة هجومية قوية .. الهلال يستعيد "قاهر الاتحاد" في كلاسيكو كأس الملك

تلقى نادي الهلال أخبارًا سعيدة، قبل مواجهة نادي الاتحاد مساء يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بشأن عودة أحد المصابين. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديدة نسخة قوية، ومثيرة بعد التدعيمات القوية التي قامت بها الفرق. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الأول من دوري روشن موسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)