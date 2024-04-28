"استغلوه في مترو الرياض" .. وليد الفراج مستاءً: لا أعلم كيف يدار ملف كريم بنزيما!

تساؤلات عدة عن ملف كريم بنزيما في الاتحاد، والجميع يضرب كفًا على كف!

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لا حيرة حاليًا تشبه حيرة جمهور الاتحاد السعودي مع مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما، الذي يغيب كثيرًا للإصابات، حتى صار البعض يتهمه بالتهرب من المباريات الكبيرة!

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العميد يستعد لمواجهة الزعيم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، لكن الفرنسي يعاني حاليًا من إصابة في عضلة الساق اليسرى، وهو ما يهدد مشاركته في الكلاسيكو.

هذا الأمر دفع أحد المشجعين، لتوجيه السؤال للإعلامي الرياضي وليد الفراج، زاعمًا أن بنزيما يتهرب بالفعل ويتساءل عن أسباب ذلك، لعل الأول يعلم ما يدور خلف الكواليس بالنادي الجداوي.

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لكن الفراج شاركه التعجب كذلك، ورد ساخرًا من الفرنسي وكافة النجوم العالميين الذين تم التعاقد معهم باستثناء البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر..

مقدم برنامج "أكشن مع وليد" قال: "بنزيما ملف كبير، لا أعلم كيف يتم التعامل معه!، هو لاعب كبير لم تتم الاستفادة منه، أعتقد أن لا أحد يريد رحيله كي لا يؤثر على التعاقدات المقبلة، وهو معجب بالوضع، لذا أعتقد أن الصفقة الأنجح هي صفقة رونالدو، لا بنزيما ولا نيمار".

وأضاف: "بنزيما ونيمار من الممكن اعتبارهما وجوه إعلامية؛ يذهبون للعلا أو البحر الأحمر، أو يصورون طيران الرياض أو نستغلهم في مترو الرياض والدرعية، رونالدو الوحيد المفيد، أما البقية الله يصبرنا ويصبرهم".

يذكر أن بعض ممن يتهموا بنزيما بالتهرب، يخصصون اتهامهم على مباريات الهلال، في حين شارك الفرنسي أمام الزعيم مرتين في دوري روشن وكأس الدرعية للسوبر، وخسر فريقه كلتاهما، فيما غاب عن مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا وخسرهما النمور أيضًا.

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