جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

يبدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديدة نسخة قوية، ومثيرة بعد التدعيمات القوية التي قامت بها الفرق.

وحقق الاتحاد لقب الدوري في الموسم الماضي، بعد فترة طويلة من الغياب، وسيتعين عليه بذل الكثير من الجهد للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد الذي سيكون واحدًا من أقوى المواسم في تاريخ الدوري السعودي.

وانضم إلى دوري روشن العديد من النجوم في الصيف الحالي، على رأسهم كريم بنزيما، نجولو كانتي، خاليدو كوليبالي، إدوارد ميندي، ومن قبلهم كريستيانو رونالدو، مما يزيد من قوة وحماس البطولة.

يتأهل من دوري روشن السعودي فريقان إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرةً، ويلحق بهما صاحب المركز الثالث وبطل الكأس من الملحق، فيما يهبط آخر فريقين في جدول الترتيب مع نهاية الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب...

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 9 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 10 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 16 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0 18 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي 2024؟

كانت مباريات الدوري السعودي تُنقل على القنوات الرياضية السعودية، لكن منذ بداية موسم 2021-2022 أصبحت البطولة على قنوات SSC.

قنوات SSC أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

تردد قنوات SSC وباقات الدوري السعودي وأكثر من هنا..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024 - الجولة 2

المباراة الموعد النتيجة الملعب ضمك - الرياض الخميس 17 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - ملعب نادي ضمك الخليج - الأهلي الخميس 17 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير محمد بن فهد الأخدود - الفتح الجمعة 18 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - مدينة الأمير هذلول الرياضية الحزم - الاتفاق الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - ملعب نادي الحزم النصر - التعاون الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأول بارك الوحدة - الشباب الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة الملك عبد العزيز الرياضية أبها - الرائد السبت 19 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الهلال - الفيحاء السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير فيصل بن فهد الاتحاد - الطائي السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير عبد الله الفيصل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024 - الجولة 1

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي - الحزم الجمعة 11 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير عبد الله الفيصل الطائي - ضمك السبت 12 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية الفيحاء - الخليج السبت 12 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة المجمعة الرياضية الفتح - التعاون الأحد 13 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الرياض - الوحدة الأحد 13 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير فيصل بن فهد أبها - الهلال الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الرائد - الاتحاد الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية الاتفاق - النصر الإثنين 14 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير محمد بن فهد الشباب - الأخدود الإثنين 14 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير فيصل بن فهد