أخبار الاتحاد اليوم | لاعب العميد يتعرض لموقف محرج .. و"اتهام خطير" من رئيس العروبة في ليلة إصابة العمري!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

كشف نادي الاتحاد السعودي، عن طبيعة "إصابة" عبدالإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها في مواجهة العروبة، مساء يوم الخميس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اتهم عبدالعزيز الرويلي، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، الاتحاد وجميع فرق صندوق الاستثمارات السعودي، بالحصول على "دعم خارجي"؛ من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

"مستوى سيئ مع تحقيق الانتصار!".. أمر أصبح معهودًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ليطمئن عشاق نادي الاتحاد السعودي؛ فلا خوف على الفريق الأول لكرة القدم، في غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي يُعاني من "إصابة عضلية" حاليًا.

GOAL

أشاد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، بتطور مستوى النجم الدولي رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، في الفترة الأخيرة.

تعرض ماتيو بوريل لاعب الاتحاد لموقف محرج في شوارع جدة عرض جمهور العميد للسخرية من جانب الجماهير المنافسة.