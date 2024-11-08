أخبار الاتحاد اليوم | لاعب العميد يتعرض لموقف محرج .. و"اتهام خطير" من رئيس العروبة في ليلة إصابة العمري!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024.
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الاتحاد يعلن طبيعة إصابة عبدالإله العمري .. وأخصائي يوضح بعد تصريحات لوران بلان "المقلقة"!
كشف نادي الاتحاد السعودي، عن طبيعة "إصابة" عبدالإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها في مواجهة العروبة، مساء يوم الخميس.
اتهامات خطيرة .. رئيس العروبة يكشف كيف يتم التأثير على الحكام لـ"مساعدة" الاتحاد وأندية الصندوق
اتهم عبدالعزيز الرويلي، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، الاتحاد وجميع فرق صندوق الاستثمارات السعودي، بالحصول على "دعم خارجي"؛ من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات.
موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
المباراة التالية
الاتحاد ضد العروبة | "أعاد شخصية العميد وطور النجم المغضوب عليه!" .. الخسارة صعبة مع لوران بلان
"مستوى سيئ مع تحقيق الانتصار!".. أمر أصبح معهودًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.
"غياب كريم بنزيما أفضل للاتحاد!" .. صالح الشهري قتالية ضد العروبة ومعدل أهداف مرعب يحزن الهلال
ليطمئن عشاق نادي الاتحاد السعودي؛ فلا خوف على الفريق الأول لكرة القدم، في غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي يُعاني من "إصابة عضلية" حاليًا.
"رياض محرز يرغب في هذا الأمر!" .. مدرب الجزائر يتحدث عن نجم الأهلي ويكشف سر استبعاد حسام عوار
أشاد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، بتطور مستوى النجم الدولي رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، في الفترة الأخيرة.
فيديو | حصل على مكافأة لتشجيع الاتحاد .. ماتيو بوريل يتعرض لموقف محرج في شوارع جدة
تعرض ماتيو بوريل لاعب الاتحاد لموقف محرج في شوارع جدة عرض جمهور العميد للسخرية من جانب الجماهير المنافسة.