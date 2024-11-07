اتهامات خطيرة .. رئيس العروبة يكشف كيف يتم التأثير على الحكام لـ"مساعدة" الاتحاد وأندية الصندوق

الاتهامات تطال أندية الصندوق منذ بداية الخصخصة في صيف عام 2023..

اتهم عبدالعزيز الرويلي، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، الاتحاد وجميع فرق صندوق الاستثمارات السعودي، بالحصول على "دعم خارجي"؛ من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات.

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العروبة سقط على أرضه ووسط جماهير بـ"هدفين مقابل لا شيء"، ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الرويلي زعم في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء يوم الخميس، بأن البرامج التلفزيونية ومحللي التحكيم، يقومون بالتأثير على حكام المباريات؛ من أجل مساعدة الاتحاد وأندية الصندوق.

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وأضاف رئيس نادي العروبة: "نحن نعاني من أخطاء تحكيمية غريبة.. أندية الصندوق لا تحتاج إلى كل هذا الدعم، من البرامج التلفزيونية والإعلاميين ومحللي التحكيم".

وشدد على أن الحكام "بشر" في النهاية؛ يتأثرون بكل الضغوط التي يتعرضون لها من البرامج التلفزيونية والمحللين؛ وهو ما يظهر في قراراتهم خلال المباريات.

واعتبر عبدالعزيز الرويلي أن "ركلة الجزاء" التي تم احتسابها للاتحاد، وجاء منها الهدف الثاني في شباك العروبة، غير صحيحة على الإطلاق، وأي حكم آخر لن يحتسبها؛ على حد قوله.

وبعد الهزيمة من العميد الاتحادي.. تجمد العروبة عند النقطة العاشرة؛ محتلًا المركز "الثاني عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.



ومن ناحيته.. ارتقى نادي الاتحاد إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 "مؤقتًا"، برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات مقابل هزيمة؛ في انتظار ما ستسفر عنه قمة الهلال والاتفاق، مساء يوم الجمعة.

