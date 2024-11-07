الاتحاد ضد العروبة | "أعاد شخصية العميد وطور النجم المغضوب عليه!" .. الخسارة صعبة مع لوران بلان

"مستوى سيئ مع انتصار".. أمر أصبح معهودًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الاتحاد لم يخسر سوى مرة وحيدة فقط، خلال 12 مباراة رسمية مع بلان، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، ببطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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هذه الخسارة الوحيدة؛ جاءت ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال (1-3)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وبخلاف هذه الهزيمة.. حقق العميد الاتحادي الانتصار تلو الآخر، آخره ضد مستضيفه العروبة (2-0)، مساء اليوم الخميس، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري؛ عن طريق صالح الشهري والجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين.

وبهذه النتيجة.. رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 27، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "مؤقتًا"، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال، الذي سيخوض مباراته في الجولة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، ضد الاتفاق.

إذًا.. كيف حقق الاتحاد فوزه على نادي العروبة؟!

رغم سوء المستوى؛ إلا أن هُناك عناصر أساسية ساهمت في فوز العميد الاتحادي على العروبة، أولها الصربي بريدراج رايكوفيتيش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

رايكوفيتيش أنقذ العديد من الفرص المحققة للعروبة؛ أهمها تلك التي جاءت عن طريق الإيسلندي يوهان جودموندسون، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد (1-0).

في هذه الفرصة.. قام جودموندسون بتسديد كرتين وهو وجهًا لوجه مع الحارس الصربي؛ إلا أن الأخير أبدع في إبعادهما؛ ليحافظ على تقدم العميد، قبل الدخول إلى غرفة الملابس.

وإلى جانب رايكوفيتش؛ هُناك الظهير الأيمن السعودي مهند الشنقيطي، الذي أصبح سلاحًا كبيرًا لنادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ سواء من الناحية الدفاعية أو حتى الهجومية.

الشنقيطي الذي كان هُناك أنباء عن الاستغناء عنه في الصيف الماضي، بسبب سوء مستواه؛ نجح في صناعة 3 أهداف خلال 9 مباريات؛ منها تمريرته الحاسمة لزميله صالح الشهري، في لعبة الهدف الأول ضد نادي العروبة في الدقيقة 25.

وبالطبع.. يعود الفضل إلى لوران بلان، في تألق الشنقيطي خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث أعطاه الثقة منذ اليوم الأول، مع منحه الحرية في الزيادة الهجومية، وعدم اقتصار أدواره على الدفاع فقط، مثل السابق في خطة 3-5-2 تحديدًا.

كما لعبت الصفقات الصيفية الجديدة؛ مثل الفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجفاين، وقبلهم الجزائري حسام عوار، الذي غاب ضد العروبة بسبب الإصابة، دورًا كبيرًا بمهاراتهم الفنية والفردية، في حسم العديد من اللقاءات لمصلحة الاتحاد.

لكن.. بعيدًا عن القدرات الفردية للاعبين وتطويره لأداء الشنقيطي؛ لا يُمكن إغفال دورًا مهمًا آخر لبلان، رغم سوء مستوى الفريق عامة؛ وهو شخصية الاتحاد التي عادت بقوة، حيث أصبح الفريق متماسكًا على أرضية الملعب.

شخصية الاتحاد القوية في المباريات، تمثلت في القدرة على التعامل مع ضغط الخصم وهجماته في بعض الدقائق، بالإضافة إلى كيفية تعويض الغيابات المؤثرة؛ بدرجة تجعلنا نقول بإنه من الصعب أن يخرج الفريق خاسرًا أمام منافسيه.

واستطاع بلان بالفعل، التعامل مع غياب العديد من اللاعبين المؤثرين؛ مثل عوار والمهجم الفرنسي كريم بنزيما، كما حدث في مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد العروبة.

جدير بالذكر أن الاتحاد إلى جانب تصدره جدول ترتيب دوري روشن السعودي "مؤقتًا"، تأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا ضد نادي الهلال.