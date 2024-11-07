فيديو | حصل على مكافأة لتشجيع الاتحاد .. ماتيو بوريل يتعرض لموقف محرج في شوارع جدة

من الطرائف والغرائب في كرة القدم السعودية

تعرض ماتيو بوريل لاعب الاتحاد لموقف محرج في شوارع جدة عرض جمهور العميد للسخرية من جانب الجماهير المنافسة.

الاتحاد أعلن ضم صاحب الـ18 عامًا من بانفليد ومن ثم قيده قبل نحو أسبوعين في قائمته المحلية باعتباره أحد اللاعبين الأجنبيين مواليد 2005 فما فوق، ولكنه لم يظهر في أي مباراة بعد مع العميد.

أحد المشجعين التقى ببوريل في أحد شوارع جدة ولكنه لم يعرفه بل ظنه مشجع أجنبي للعميد، ولذا منحه هدية صغيرة، هي علم النادي، مكافأة له على تشجيعه له، وقد أبدى بوريل سعادة بالغة بتلك اللفتة من المشجع.

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اللاعب الأرجنتيني بدأ مسيرته الكروية في مدرسة سان لورينزو الأرجنتينية، قبل أن ينتقل إلى النادي المحلي بانفيلد، الذي مثّل فئاته السنية، وقد لعب مع فريقه تحت 20 عامًا في الموسم الماضي 19 مباراة سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

الاتحاد وقع مع اللاعب هذا الصيف مستغلًا عدم ارتباطه بأي عقده احترافي مع ناديه.