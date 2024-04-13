أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة علي البليهي وكريم بنزيما .. وشقيق حمد الله يُثير الجدل!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 13 أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 13 أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"رفضته 3 أندية سعودية وقبله الهلال".. كواليس صفقة مالكوم تشعل جدلا جماهيريا

أثار الإعلامي محمد العميري، حالة واسعة من الجدل، في رسالة حول كواليس انتقال الجناح البرازيلي مالكوم فيليب إلى صفوف الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"رفضت التصوير معه ولهذا دخلت بالعصا!".. مشجع الاتحاد يكشف تفاصيل الاشتباك مع حمد الله

لم يطلق الحكم خالد الطريس صافرة نهاية اللقاء، معلنًا فوز الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، حتى فوجئ الجميع بمشاجرة كبيرة تندلع بين عبد الرزاق حمد الله وأحد مشجعي الاتحاد، الذي قام بضرب المهاجم المغربي من فوق مدرجات ملعب محمد بن زايد. "اقرأ التفاصيل"

"فريق يقهر الهلال وحقيقة استفزاز بنزيما".. البليهي يكشف المفاجآت بعد الفوز بالسوبر

لقطة جدلية جديدة بطلها علي البليهي، مدافع فريق الهلال، بعد ليلة ساحرة، قاد فيها الزعيم لاقتناص لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"يحرج المدافعين والمهاجمين".. دي بروينه يشعل الصراع السعودي قبل زحمة الصيف

يبدو أن نجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه، سيجد صعوبة في البقاء مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وسط رغبة كبيرة من الأندية السعودية، للتعاقد مع اللاعب في فترة الميركاتو الصيفي المقبل. "اقرأ التفاصيل"

خاص| "تريد رحيله لأنه تفوق عليك!".. شقيق حمد الله يفتح النار على بنزيما

وجه المغربي عبد الرحيم، شقيق مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، ووكيل أعماله، رسالة نارية حول رغبة الفرنسي كريم بنزيما في عدم اللعب معه في صفوف العميد، خلال المرحلة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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