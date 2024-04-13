خاص| "تريد رحيله لأنه تفوق عليك!".. شقيق حمد الله يفتح النار على بنزيما

شقيق حمد الله يرد على طلب بنزيما برحيله عن الاتحاد

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وجه المغربي عبد الرحيم، شقيق مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، ووكيل أعماله، رسالة نارية حول رغبة الفرنسي كريم بنزيما في عدم اللعب معه في صفوف العميد، خلال المرحلة المقبلة.

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وفجر مصدر مسؤول في الاتحاد، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلًا إن كريم بنزيما أبلغ إدارة النادي بأنه غير راضٍ تمامًا عن الفريق، مطالبًا بإقالة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، كما طالب بتجديد دماء الفريق، وتغيير معظم زملائه الحاليين، وفي مقدمتهم عبد الرزاق حمد الله.

ورد وكيل مهاجم الاتحاد، في حوار خاص لموقع "كووورة"، على أنباء طلب بنزيما بالاستغناء عن عبد الرزاق، قائلًا "ربما لأنه يسجل أكثر منه، هذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن الفرنسي هو من تسبب في رحيل المدرب السابق نونو سانتو، والآن يريد الإطاحة بجاياردو وبعض الأجانب، بما فيهم حمد الله".

وأضاف عبد الرحيم "شقيقي أعطى، ودائمًا ما يعطي لأي فريق يلعب له، ولعل إحراز أكثر من 30 هدفًا هذا الموسم، دليل على أنه لا يزال في توهجه وعطائه، ولم يتأثر بهبوط مستويات بعض اللاعبين، والفراغ القاتل للإدارة، عكس باقي اللاعبين الأجانب الجدد الذين أظهروا محدودية في الآداء، ولم يقدموا مستويات كبيرة منذ بداية الموسم".

وتساءل شقيق حمد الله "أليس بنزيما هو من أهدر ركلات الجزاء؟ وهو نفسه الذي يسجل في مرماه، في الوقت الذي كنا ننتظره أن يسجل في شباك المنافس؟ وهو الذي لم يعد إلى معسكر الفريق بدعوى أن هناك عاصفة منعته من ذلك، كما أنه أخذ الرقم 9 من هداف الفريق دون استئذان كما يفعل كل لاعب محترف في العالم، وهو الذي أخذ ضربات الجزاء من حمد الله دون أن يستأذنه، وهو الذي أخذ شارة القيادة من رومارينيو دون أن يرجع إليه".

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ووجه عبد الرحيم، رسالة لوم إلى إدارة الاتحاد، حول سلوك بنزيما، قائلًا إن المسؤول عن الصفقة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة، جراء تلك التصرفات التي لم تستفد منها الكرة والرياضة السعودية في أي شيء.

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