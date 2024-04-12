"رفضت التصوير معه ولهذا دخلت بالعصا!".. مشجع الاتحاد يكشف تفاصيل الاشتباك مع حمد الله

الاتحاد خسر أمام الهلال برباعية في نهائي كأس السوبر..

لم يطلق الحكم خالد الطريس صافرة نهاية اللقاء، معلنًا فوز الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، حتى فوجئ الجميع بمشاجرة كبيرة تندلع بين عبد الرزاق حمد الله وأحد مشجعي الاتحاد، الذي قام بضرب المهاجم المغربي من فوق مدرجات ملعب محمد بن زايد.

وخسر الاتحاد بنتيجة قاسية أمام الهلال بنتيجة (1-4)، ليفقد فرصة الحفاظ على اللقب، فيما وقع حمد الله على الهدف الاتحادي الوحيد في اللقاء، بعد نفذ ركلة جزاء تصدى لها الحارس ياسين بونو، قبل أن يتابع الكرة بتسديدة في الشباك.

وأوضح مشجع الاتحاد، فيصل العبود، صاحب واقعة ضرب حمد الله، في تصريحات لـ"عكاظ"، أنه يعاني من الإصابة في الرباط الصليبي ولذلك دخل بالعصا، مؤكدًا أن العصا حديدية وليست خيزران، وتم السماح له بدخوله المباراة، بعد تقديم تقرير طبي رسمي للجهات الأمنية.

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وأضاف "لم أتوقع أنني سأدخل في خلاف مع أي طرف، عندما اقترب حمد الله من منطقة الخروج، قلت له (خلاص ارحل عن الاتحاد)، ثم فوجئت بحمد الله يتقدم نحوي ويرشني بالمياه ويرمي القارورة تجاهي، فكان رد فعلي هو ضربتان بالعكاز".

وذكر المشجع الاتحادي بأنه توجه مع رجال الأمن لغرفة أمنية في الدور العلوي للملعب، وحضر مندوب من الاتحاد السعودي ونادي الاتحاد، وطالباه بالتنازل، بعد أن كشفت الكاميرات عن بدء حمد الله بالاعتداء أولًا، وأن المعاملة ستحول للنيابة العامة الإماراتية، ولذلك تنازل كل طرف عن حقه وتم إغلاق الملف، مضيفًا أن إدارة النادي طلبت منه التقاط صورة مع حمد الله بعد التنازل، ولكنه رفض لأنه كان غاضبًا بعد الخسارة.

ونوه المشجع بأنه عاشق ومتيم بنادي الاتحاد، ويحرص دائمًا على السفر مع العميد منذ زمن طويل، وفي العديد من البطولات، حيث حضر نهائي كأس الكؤوس الآسيوية أمام تشونام الكوري الجنوبي، ومباراة العين والاتحاد في نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك مباريات الاتحاد في موسم الصراع على البقاء.