"يحرج المدافعين والمهاجمين".. دي بروينه يشعل الصراع السعودي قبل زحمة الصيف

تصريح أهلاوي يطالب بانتقال دي بروينه إلى دوري روشن

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يبدو أن نجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه، سيجد صعوبة في البقاء مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وسط رغبة كبيرة من الأندية السعودية، للتعاقد مع اللاعب في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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ورغم ارتباط دي بروينه، بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2025، إلا أن إدارة النادي فضلت تأجيل الحديث مع اللاعب حول مسألة تجديد عقده، حتى نهاية الموسم، ليشعل منافسة أندية المملكة على إقناع اللاعب صاحب الـ32 عامًا، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، في الموسم الجديد.

وطالب الإعلامي محمد الشيخي، مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، بانتقال دي بروينه إلى قلعة الراقي، قائلًا إن الأهلي يحتاج لهذا البلجيكي، والذي وصفه بـ"النجم الوحيد الذي يحرج المدافعين والمهاجمين معًا".

وكانت صحيفة TheAthletic قد كشفت عن توجه دي بروينه إلى الدوري السعودي، حيث جاء نادي القادسية، المملوك لشركة آرامكو، والذي يلعب في دوري يلو للدرجة الأولى، ضمن الأندية المرشحة للحصول على توقيع النجم البلجيكي، مع توقعات بصعوده إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد، فيما تعد أندية الهلال والأهلي والاتحاد والنصر خيارات ملائمة لتكون وجهة اللاعب المقبلة.

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وفي حالة تقدم أندية دوري روشن، بمبلغ يزيد عن 100 مليون جنيه استرليني، فإن هذا العرض سيدفع مسؤولي نادي مانشستر سيتي للتفكير بقوة في إتمام صفقة اللاعب، علمًا بأن إدارة النادي الإنجليزي قد وضعت خطة طارئة للتعامل مع الرحيل المحتمل لدي بروينه، بالتعاقد مع لاعب وست هام يونايتد، لوكاس باكيتا، أو جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ، في الصيف، وقد يلجأ النادي إلى التعاقد مع اللاعبين معًا.

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