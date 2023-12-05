أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة لعبدالرزاق حمدالله من "عدوه" وعبدالله المعيوف يحرج جمهور الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الخامس من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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صدق أو لا تُصدق .. عدو حمدالله الأول يُشيد به! والصدمة تُصيب مقدم البرنامج

خلق عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الكثير من الأعداء لنفسه خلال مسيرته الكروية، خاصة حين انضم للعميد بعد فسخ عقده مع النصر، لكنه تلقى مساء أمس إشادة كبيرة من أحد أبرز أعدائه. (طالع التفاصيل)

"يا فرحة ما تمت" .. حامد البلوي يصدم جمهور الاتحاد بشأن عبد الرحمن العبود

سعدت جماهير الاتحاد كثيرًا بعودة عبد الرحمن العبود للفريق بعد رحيل المدرب السابق نونو سانتو، وقد منوا أنفسهم بأن تُمثل عودته إضافة كبيرة للفريق في ظل موهبته وإمكانياته الهجومية الهائلة. (طالع التفاصيل)

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بعد فشل كريستيانو رونالدو في ضمه إلى النصر .. الاتحاد يطارد نجم مانشستر يونايتد

يحاول نادي الاتحاد السعودي، تأمين صفقة دفاعية عالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

"لأول مرة يرى جمهورًا حقيقيًا" .. تصرف عبدالله المعيوف في الاتحاد يفتح باب السخرية من الهلال

فتح عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الاتحاد السعودي، باب السخرية على جماهير ناديه السابق الهلال، بعد تصرفه ليلة أمس مع جماهير العميد. (طالع التفاصيل)

أبهر الجميع .. أحمد حجازي يكشف سر عودته السريعة إلى الاتحاد رغم الإصابة الخطيرة

كشف النجم الدولي المصري أحمد حجازي، عن سر عودته القوية إلى الملاعب؛ بعد الإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، والتي عانى منها خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

فيديو | محمد نور يفاجئ جماهير الاتحاد .. ويعلن تطورات مباراة اعتزاله

كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن مفاجأة سارة للجماهير، في المملكة والوطن العربي. (طالع التفاصيل)

"جئت للسعودية محترمًا تقاليدكم" .. مدرب سباهان يوجه رسالة لوم إلى الاتحاد

وجه جوزيه مورايس؛ المدير الفني لسباهان أصفهان الإيراني، رسالة عتاب لمسؤولي نادي الاتحاد السعودي، عقب مواجهة الفريقين الأمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

جاياردو يثير مخاوف جماهير الاتحاد قبل المونديال .. ويعترف: وافقت على المهمة الصعبة

أعرب مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن حزنه لعدم العمل مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن. (طالع التفاصيل)

أهلًا بقائد الاتحاد الحقيقي .. لقطة وحيدة من أحمد حجازي بـ"موسم" كريم بنزيما ورومارينيو

بعد غياب 191 يومًا بسبب الإصابة.. عاد المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مجددًا. (طالع التفاصيل)

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