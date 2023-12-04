أبهر الجميع .. أحمد حجازي يكشف سر عودته السريعة إلى الاتحاد رغم الإصابة الخطيرة

تصريحات أحمد حجازي بعد فوز الاتحاد على سباهان أهصفهان

كشف النجم الدولي المصري أحمد حجازي، عن سر عودته القوية إلى الملاعب؛ بعد الإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، والتي عانى منها خلال الفترة الماضية.

حجازي لعب 76 دقيقة، في المباراة التي فاز فيها الاتحاد (2-1) على سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة السادسة "الأخيرة" من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا؛ وذلك في الظهور الأول بعد الإصابة.

وقال حجازي في تصريحات مع شبكة قنوت "SSC"، بعد المباراة: "سواء كنت مصابًا أو ألعب بشكل منتظم.. أنا أقوم بالاستعداد والتدريب، بشكل احترافي".

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وقدّم المدافع المصري، الشكر إلى جماهير العميد الاتحادي، على استقباله الرائع، مؤكدًا على أنه يحاول الرد عليهم، بالقيام بواجبه على أكمل وجه، داخل المستطيل الأخضر.

وعن الفوز على سباهان.. شدد أحمد حجازي، على أن أهم شيء للاتحاد حاليًا، هو الانتصار في المباريات؛ قائلًا: "المكسب بيجيب مكسب.. وهذا الأهم حتى نعود بقوة في الفترة القادمة".

جدير بالذكر أن حجازي، عاد بعد 6 أشهر تقريبًا من إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي، على الرغم من أن التكهنات كانت تشير إلى ابتعاده عن الملاعب، لفترة تصل إلى 8 أشهر.