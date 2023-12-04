أهلًا بقائد الاتحاد الحقيقي .. لقطة وحيدة من أحمد حجازي بـ"موسم" كريم بنزيما ورومارينيو

عودة الروح والقيادة إلى نادي الاتحاد

بعد غياب 191 يومًا بسبب الإصابة.. عاد المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مجددًا.

حجازي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، يحق له المشاركة مع الاتحاد، في مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، على الرغم من رفع اسمه، من القائمة المحلية.

وبالفعل.. اعتمد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد الاتحادي، على المدافع المصري، في التشكيل الأساسي لمباراة سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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وظهر أحمد حجازي البالغ من العمر 32 سنة، بمستوى أكثر من رائع أمام الفريق الإيراني في المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد (2-1)؛ وذلك بالمقارنة مع غيابه الطويل عن الملاعب والمنافسات الرسمية.

وبعيدًا عن مستواه الفني.. أضاف حجازي الكثير للفريق الاتحادي، في مباراة سباهان؛ حيث ظهر لأول مرة تقريبًا، في الموسم الرياضي الحالي، شخصية "القائد" داخل أرضية الملعب.

عودة "القائد الحقيقي" إلى نادي الاتحاد

في الموسم الحالي.. ارتدى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو، "شارة قيادة" نادي الاتحاد، لكن المتابع لقلعة العميد، لم يشاهد هذا الثنائي، يضغط على الحكام، أو يدافع عن حقوق الفريق، مثلما فعل حجازي، في الـ76 دقيقة التي شارك فيها أمام سباهان.

المشهد القيادي الذي افتقده المشجع الاتحادي العادي، طوال الموسم الحالي، ظهر بعد 14 دقيقة فقط أمام سباهان أصفهان؛ حيث دخل حجازي، في حوار مطول مع حكم المباراة، وظل يرافقه مثل ظله، عند مراجعة لقطة الهدف، الذي سجله صالح العمري.

وبغض النظر عن قرارات الحكام في مثل هذه اللقطات؛ فإن هذه الأدوار التي يقوم بها أحمد حجازي، بالضغط على الحكام ومناقشتهم والدفاع عن حقق الفريق، كانت من أهم العوامل الرئيسية التي قادت الاتحاد، للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، الموسم الرياضي الماضي.

حتى عندما سيطر سباهان على مجريات اللعب، وكان الطرف الأخطر في المباراة، ظهر دور حجازي، في تنظيم خطوط الفريق؛ حيث ألتقطته الكاميرات، وهو يتحدث مع زملائه كثيرًا، قبل أن يخرج من أرضية الملعب، في الدقيقة 76.

لذلك.. يُمكن اعتبار عودة حجازي إلى تشكيل الاتحاد، أكثر من مجرد تواجد لاعب فوق أرضية الملعب؛ بل هي عودة لروح وقيادة افتقدها الفريق الأول، طوال الموسم الحالي.