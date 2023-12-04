بعد فشل كريستيانو رونالدو في ضمه إلى النصر .. الاتحاد يطارد نجم مانشستر يونايتد

الاتحاد يختار صفقة كريستيانو رونالدو "الضائعة"

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يحاول نادي الاتحاد السعودي، تأمين صفقة دفاعية عالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير على مستوى دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على الرغم من التأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا، ودور الـ8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، وضع العميد الاتحادي، النجم الفرنسي رافائيل فاران، قلب دفاع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على رأس أولوياته، في عام 2024.

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جاكوبس كشف في تصريحات مع شبكة "mufcmpb"، عن أن فاران، يرغب في البقاء مع الفريق الإنجليزي، وإكمال عقده الممتد حتى صيف 2025؛ على الرغم من التقارير التي تزعم رغبة إدارة مانشستر يونايتد، في الاستغناء عنه.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، قد نقلت عن اللاعب البالغ من العمر 30 سنة، خلال الأيام الماضية، رغبته في اعتزال كرة القدم، في العملاق الإسباني ريال مدريد، أو لانس الفرنسي، حال فشل استمراره مع اليونايتد.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت عن محاولات "فاشلة" من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لإقناع رافاييل فاران، بالانضمام إلى صفوف نادي النصر؛ حيث منعت رغبة المدافع الفرنسي، إتمام الصفقة.

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