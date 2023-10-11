أخبار الاتحاد اليوم | مفاجآت من مؤسسة المرشد الإيراني وطلب ود محمد صلاح

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ11 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ11 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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جديد إصابة شراحيلي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الطبيب الذي اجرى عملية الرباط الصليبي للركبة لأحمد شراحيلي؛ مدافع الاتحاد، أوصى بدخوله فورًا في البرنامج التأهيلي الذي وضع له.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب المرحلة الأولى من التأهيل بداية الأسبوع المقبل، بعدما مر أسبوع كامل على إجرائه للجراحة.

وكان شراحيلي بالفعل قد خضع لتدريبات لتقوية العضلة لمدة أسبوع بهدف العودة السريعة بعد العملية، كذلك لتقليل الآلام ومساعدته على تجاوز مضاعفات ما بعد الجراحة بحسب ما أشارت "الرياضية".

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مؤسسة المرشد الإيراني تعترف بالحقيقة .. مفاجآت جديدة حول مباراة الاتحاد وسباهان

كشفت وكالة "مهر" للأنباء التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية الإيرانية، والخاضع لإشراف المرشد الإيراني علي خامنئي، مفاجآت جديدة في قضية إلغاء مواجهة سباهان أمام نادي الاتحاد السعودي، تورط الأول أمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

متحديًا ممثل المرشد الإيراني .. سباهان يوجه رسالة للاتحاد الآسيوي بشأن أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد

انقسام كبير يعيشه الوسط الإيراني بعد إلغاء مواجهة سباهان أصفهان أمام نادي الاتحاد السعودي، وتضارب في التصريحات والقرارات بين عدة جهات ما بين مسؤولي النادي واتحاد الكرة الإيراني، كذلك وزارة الخارجية والمرشد. (طالع التفاصيل)

"الاحترام والمهنية هما الأهم" .. رسالة مسؤول سعودي لمحمد صلاح بعد رفضه محاولات التعاقد معه

طالما ظلت أقدام المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، داخل المستطيل الأخضر لن ينقطع الحديث عن العرض السعودي الضخم الذي رفضه في الميركاتو الصيفي الماضي، وربما حتى بعد اعتزاله تظل التساؤلات تلاحقه حول تفاصيل هذه المفاوضات. (طالع التفاصيل)

إلى لاعب الاتحاد .. "تصرفاتك ستصيب كريم بنزيما بالجنون!"

أشاد المحلل المصري أحمد عفيفي بأحد لاعبي نادي الاتحاد السعودي، مؤكدًا أن أمامه فرصة ليصير لاعبًا كبيرًا، لكنه انتقد عقليته، التي ظهرت علامات الاستياء منها على الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الفريق أيضًا. (طالع التفاصيل)

على جماهير الاتحاد الانتظار قليلًا .. "خلافات سانتو والإدارة قائمة وإقالته حاليًا كارثة"

بعد أن كان الجميع يُشيد به في الموسم الماضي 2022-2023.. أصبح البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مرمى أسهم الانتقادات الجماهيرية، خلال الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

هل يفعلها الاتحاد؟ .. محمد نور يفجر مفاجأة عن مستقبل صلاح في الشتوية!

كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن "شرط وحيد"؛ لتحقيق العميد، لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. (طالع التفاصيل)

الإحباط تملك منه! .. نجم الاتحاد السابق يفتح النار على إدارة أنمار الحائلي

يبدو أن خسارة الاتحاد لديربي جدة أمام الأهلي أصاب محبيه ونجومه بحالة من الإحباط الكبير رغم أنه لم يمر إلا تسع جولات فقط من الموسم! (طالع التفاصيل)

نحو موسم نظيف .. خطوة رائعة من الاتحاد السعودي لتجنب مشكلات التحكيم

تريد لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الخروج بموسم يليق بحجم الحراك الذي شهده دوري روشن خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، كي لا تعكر صفو النهضة الكبرى والمتابعة العالمية لنجوم العالم في الأندية السعودية. (طالع التفاصيل)

تورط مدرب في دوري روشن السعودي بالحصول على عمولات "غير شرعية"!

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة صادمة؛ بشأن أحد مدربي دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

شبهات وتشكيك في نزاهة .. إخطار بمنع حكام الدوري الإنجليزي من التحكيم في السعودية

خلال الفترة الماضية، اعتدنا على خروج صيحات من أوروبا للاعبين وحكام، خوفًا من الجذب السعودي لهم وسحب البساط من تحت أقدام القارة العجوز، لكن هذه المرة الوضع مختلف ومن زاوية مختلفة كليًا. (طالع التفاصيل)

"أنا وحيد" .. جوزيه مورينيو يعطي أملًا جديدًا لأندية السعودية

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، عن وضعه مع الذئاب، في رسالة أعطت بعض الأمل لأندية الدوري السعودي لإمكانية التعاقد معه. (طالع التفاصيل)

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