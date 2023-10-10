مؤسسة المرشد الإيراني تعترف بالحقيقة .. مفاجآت جديدة حول مباراة الاتحاد وسباهان

ما جديد أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد وسباهان في إيران؟

كشفت وكالة "مهر" للأنباء التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية الإيرانية، والخاضع لإشراف المرشد الإيراني علي خامنئي، مفاجآت جديدة في قضية إلغاء مواجهة سباهان أمام نادي الاتحاد السعودي، تورط الأول أمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

العميد كان قد غادر لإيران مطلع الشهر الجاري لمواجهة سباهان أصفهان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب نقش جهان، لكن مراقب المباراة قرر إلغائها بعد مرور 45 دقيقة من الموعد المتفق عليه لانطلاقها دون أن تنطلق، في ظل وجود صور وتماثيل للقائد العسكري قاسم سليماني في مداخل الملعب.

وحول هذه المباراة، تحدثت وكالة "مهر" موجهة اللوم للنادي الإيراني ومحملة إياه مسؤولية تطور الأزمة لحد إلغاء اللقاء وفتح تحقيق من قبل الاتحاد القاري، ومتهمة مسؤوليه بالإهمال والعناد حتى تم تضخيم الأزمة.

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وأكدت المؤسسة التابعة للمرشد أن ثلاثة تماثيل لقاسم سليماني كانت عائقًا أمام حركة الحكم في حال حاجته لمراجعة تقنية الفيديو في إحدى الكرات وكذلك أمام موقع مقاعد الحكم المراقب، ومشددة على أن مراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالفعل حذر مسؤولي سباهان مرتين في هذا الشأن وطالبهم بتغيير أماكن التماثيل، لكن دون جدوى.

"مهر" واصلت اتهاماتها لمسؤولي النادي الإيراني موضحة أنهم زعموا أن عملية إزالة التماثيل تستغرق وقتًا طويلًا وأنه تم إخطارهم قبل المباراة مباشرةً، لكن الحقيقة أن مراقب الاتحاد الآسيوي طالبهم بإزالته قبل موعد المباراة بثلاث ساعات كاملة، وفي النهاية وبعدما يأس من محاولاته معهم، تواصل مع مسؤولي الاتحاد القاري مطالبًا بإلغاء اللقاء، معتبرة الوكالة الإيرانية قراره بـ"المنطقي" في ظل إعاقة حركة الحكام بعدد من التماثيل.

يذكر أنه من المنتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره في هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة، دون وجود مؤشرات حتى الآن حول ما إذا كان يتم إعادة اللقاء أم لا.