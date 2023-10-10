نحو موسم نظيف .. خطوة رائعة من الاتحاد السعودي لتجنب مشكلات التحكيم

قرار جديد من لجنة الحكام السعودية..

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تريد لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الخروج بموسم يليق بحجم الحراك الذي شهده دوري روشن خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، كي لا تعكر صفو النهضة الكبرى والمتابعة العالمية لنجوم العالم في الأندية السعودية.

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دوري روشن مر منه تسع جولات حتى الآن، لكنه شهد بعض الجدل التحكيمي كعادته، وسط تقارير تتحدث عن محاولات للتعاقد مع كبار حكام أوروبا للتفرغ لإدارة مباريات السعودية.

وفي الإطار نفسه، أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن لجنة الحكام السعودية خصصت فريق عمل فني للاجتماع عن بعد مع الحكام المكلفين بإدارة المباريات كل جولة قبل يوم واحد من موعد المباراة المكلف بها كل حكم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من وراء هذا الاجتماع، الذي سيترأسه الإيطالي كريستيانو سيارديلي؛ المحاضر في الاتحاد الدولي "فيفا"، هو تحليل وشرح طريقة أداء الفريقين فنيًا مع طاقم التحكيم، كي يساعده على إدارة المباراة بشكل أفضل، بعد دراسة الفريقين من حيث مراكز اللاعبين وسرعتهم والتمركز السليم للحكم في المواجهة.

يذكر أنه مع مرور تسع جولات من الموسم يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه التعاون بـ22 نقطة، فالنصر والاتحاد والأهلي على الترتيب بواقع 19 نقطة لكل منهم، مع فارق الأهداف.

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