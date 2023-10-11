إلى لاعب الاتحاد .. "تصرفاتك ستصيب كريم بنزيما بالجنون!"

انتقادات كبرى لأحد لاعبي الاتحاد، خاصةً بعد تصرفه في الديربي أمام الأهلي

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أشاد المحلل المصري أحمد عفيفي بأحد لاعبي نادي الاتحاد السعودي، مؤكدًا أن أمامه فرصة ليصير لاعبًا كبيرًا، لكنه انتقد عقليته، التي ظهرت علامات الاستياء منها على الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الفريق أيضًا.

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حديث عفيفي عن زكريا هوساوي؛ ظهير أيسر العميد، والذي تعرض للانتقادات بعد مشاركته كبديل في الديربي الأخير أمام الأهلي، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، والذي خسره النمور بهدف نظيف.

وقال عفيفي خلال تصريحاته لإذاعة "يو إف إف": "زكريا هوساوي أمامه فرصة أن يكون لاعبًا جيدًا، لكن لا أعلم لماذا يتصرف بهذه الطريقة؟!، تصرفاته في الملعب غير مفهومة، ليست قرارات فنية، إنما ذهنيًا، على سبيل المثال تحصل على كارت أحمر في أهم مباريات الموسم الماضي، وفي مواجهة الأهلي الأخيرة لعب كرة بوجه رجله الخارجي لكريم بنزيما.

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"اللعب بالوجه الخارجي للقدم يعني رغبته في مفاجأة خصمه أو في تمريرة سهلة أو لأنه يريد التمرير سريعًا، لكن بنزيما كان بجوار هوساوي بشكل طبيعي فمرر له الكرة بالوجه الخارجي فكان وصولها له صعبًا، فكان من الطبيعي تخرج الكرة خارج الملعب ولم يلحق بها كريم، وقتها بنزيما كان سيصيبه الجنون ووقف متسائلًا (لماذا؟!)".

المحلل المصري اختتم: "زكريا أمامه فرصة ليكون لاعبًا ممتازًا، لكن يومًا نتأكد أن المهارات وحدها لا تكفي لتحقيق ذلك، وزكريا هوساوي في حاجة لشيء من الاتزان ليكون الظهير الأيسر الأول للمنتخب السعودي".

يذكر أن صاحب الـ22 عامًا لم يشارك إلا في ثلاث مباريات فقط الموسم الجاري بواقع 97 دقيقة بها مجتمعة، إذ لا يعتمد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو عليه بشكل أساسي.

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