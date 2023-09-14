أخبار الاتحاد اليوم | مصير كورونادو .. ومفاجأة بشأن محمد صلاح

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"من كف مي وجلباب بنزيما إلى صفحة عبلة المزيفة" .. مناوشات سعودية مصرية بقيادة صلاح ورونالدو

عاشت الجماهير السعودية والمصرية، على وقع المناوشات الرياضية بين إعلاميي البلدين الشقيقين، خلال صيف العام الحالي بـ"الكامل"، والتي أدت إلى ردود أفعال واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. "اقرأ التفاصيل"

ثلاثي اللغة وتنفيذ الأحلام .. مزايا "لا توجد إلا في حمد الله" تجبر سانتو على التمسك به

بعد تعاقد نادي الاتحاد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، توقع الجميع بأن الضحية سيكون النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ولكن سرعان ما أعلن نونو سانتو عن استمرار الساطي مع الفريق. "اقرأ التفاصيل"

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نصف القوة الضاربة .. صدمة في الاتحاد قبل مواجهة الأخدود!

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الأخدود بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولكن العميد تعرض لضربة قوية قبل المواجهة التي ستقام مساء غدٍ الخميس. "اقرأ التفاصيل"

EA SPORTS FC 24 تكشف عن تقييمات أفضل لاعبي دوري روشن السعودي

قامت Electronic Arts اليوم بالكشف عن التقييمات الكاملة لأفضل لاعبي دوري روشن السعودي في EA SPORTS FC 24، ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن تقييمات عالمية للاعبين من أكبر الدوريات في العالم. "اقرأ التفاصيل"

اجتماع يحسم الأمور نهائيًا .. وكيلة كورونادو تكشف عن مصيره مع الاتحاد

كشفت دايزي براندينو وكيلة أعمال النجم البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الاتحاد، عن مصير موكلها، بعد الأخبار التي ترددت خلال الأيام الماضية، بشأن إمكانية رحيله. "اقرأ التفاصيل"

وداعًا صلاح! المفاوض السعودي يفجر مفاجأة بخصوص الصفقة الحلم

فجر النيجيري مايكل إيمينالو مدير كرة القدم برابطة الدوري السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قدوم المصري محمد صلاح، إلى بطولة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

هكذا التضحية .. وكيل رومارينيو يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع تجاه الاتحاد!

كشف ليوناردو أوليفيرا وكيل أعمال النجم البرازيلي رومارينيو، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل موكله مع ناديه الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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