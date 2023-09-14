هكذا التضحية .. وكيل رومارينيو يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع تجاه الاتحاد!

تعرف على مصير رومارينيو مع الاتحاد

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كشف ليوناردو أوليفيرا وكيل أعمال النجم البرازيلي رومارينيو، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل موكله مع ناديه الاتحاد.

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وتم طرح اسم رومارينيو ضمن اللاعبين الذين سيرحلون عن نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن ترددت أنباء تفيد بأن النجم البرازيلي مستمر.

وقال ليوناردو خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "رومارينيو سيستمر مع نادي الاتحاد، ويمتلك عقدًا حتى يونيو 2024، وتركيزه حاليًا منصب على تسجيل المزيد من الأهداف ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

وفجر أوليفيرا مفاجأة بشأن تضحية رومارينيو، حيث قال: "تلقينا بالفعل 7 عروض خلال الفترة الماضية للخروج من الاتحاد، ولكنه رفض الرحيل وأراد البقاء".

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وختم وكيل أعمال روما تصريحاته قائلًا: "رومارينيو يحلم بتمثيل منتخب السعودية، وينتظر تحقيقه خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يوجد شيء ملموس بخصوص هذا الأمر، فاللاعب ينتظر أن يحدث هذا الأمر بالفعل".

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