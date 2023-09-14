اجتماع يحسم الأمور نهائيًا .. وكيلة كورونادو تكشف عن مصيره مع الاتحاد

هل يستمر كورونادو مع الاتحاد أم سيرحل؟

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كشفت دايزي براندينو وكيلة أعمال النجم البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الاتحاد، عن مصير موكلها، بعد الأخبار التي ترددت خلال الأيام الماضية، بشأن إمكانية رحيله.

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ويمتلك نادي الاتحاد في صفوفه 9 لاعبين أجانب وهم: "مارسيلو جروهي، لويز فيليبي، نجولو كانتي، فابينيو، كريم بنزيما، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، فيليبي جوتا، وإيجور كورونادو".

وقال براندينو خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "اجتمعت مع مسئولي شركة الاتحاد لمعرفة مصير اللاعب، بعد ترددت أنباء عن اقتراب رحيله، بسبب الإصابات التي تعرض لها ويحاول التعافي منها حاليًا".

وأضافت: "طلبت بشكل مباشر من مسؤولي الاتحاد حسم مصير كورونادو، وطمأنوني بأن كل شيء سيكون على ما يرام وأن إيجور هو اللاعب الذي يعولون عليه بالمستقبل".

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الاتحاد أصبح مُجبرًا للتخلص من أحد أجانبه قبل يوم 15 سبتمبر الجاري، وذلك لأن لائحة رابطة دوري المحترفين السعودي، تنص على تواجد 8 لاعبين أجانب فقط.

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