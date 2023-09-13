نصف القوة الضاربة .. صدمة في الاتحاد قبل مواجهة الأخدود!

الاتحاد يفقد لاعبين بالجملة أمام الأخدود

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يستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الأخدود بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولكن العميد تعرض لضربة قوية قبل المواجهة التي ستقام مساء غدٍ الخميس.

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ويبحث نادي الاتحاد عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعد خسارة بالجولة الخامسة على يد الهلال في الكلاسيكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ببطولة دوري روشن السعودي.

وأشار الصحفي الاتحادي علاء سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن البرازيلي إيجور كورونادو والبرتغالي فيليبي جوتا سيغيبان عن مواجهة الأخدود بسبب الإصابة.

وأضاف سعيد أن بعثة نادي الاتحاد التي غادرت من جدة إلى نجران لمواجهة الأخدود، لم تشهد تواجد المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب تواجده مع منتخب بلاده أمس الثلاثاء.

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كما يغيب أيضًا عن مباراة الأخدود من صفوف نادي الاتحاد الظهير الأيمن مهند الشنقيطي، ليتأكد حتى الآن غياب 4 لاعبين من العناصر الأساسية، والذين يمثلون نصف القوة الضاربة للنمور.

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