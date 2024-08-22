أخبار الاتحاد اليوم | مدافع برشلونة يحسم موقفه من العميد .. وتحديد موقف سالم الدوسري من العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 22 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 22 أغسطس 2024.

"تعمّد تفريغ النصر وكاسترو لن يصمد" .. تحذير شديد اللهجة من إتمام صفقة الاتحاد

تلقى نادي النصر، تحذيرًا شديد اللهجة من التخلي عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال موسم الميركاتو الصيفي، في تردد تقارير بشأن إعارة لاعبين إلى صفوف الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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بعد تعثر الحلول المحلية .. الاتحاد يتلقى عرضًا فرنسيًا للتخلص من جوتا

يُحاول نادي الاتحاد خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التخلص من محترفه البرتغالي جوتا، في ظل عدم حاجة الفريق لخدماته. "اقرأ التفاصيل"

"سالم الدوسري إلى الاتحاد أم محاولة ضغط؟" .. مُقرب من بيت الهلال يكشف الحقيقة

للموسم الثاني على التوالي، يرتبط اسم سالم الدوسري، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، باهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، الأمر الذي كان يدفع الإدارة الاتحادية لإغراء أفضل لاعب آسيوي، بأفضل عرض في تاريخ اللاعب السعودي. "اقرأ التفاصيل"

Shahid

"تعرضا للصدمة" .. فلاته يدافع عن استقالة لؤي ناظر وإبراهيم المهيدب والدليل كريم بنزيما!

وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، رسالة دفاعية عن إبراهيم المهيدب ولؤي ناظر بعد قرار استقالتهما من رئاسة ناديي النصر والاتحاد، على خلفية بعض الأزمات الإدارية. "اقرأ التفاصيل"

وسط غضب ساديو ماني .. الاتحاد يطالب النصر بتحمل "أغلب" رواتبه مقابل الإعارة!

حالة من الغضب تنتاب الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح فريق الكرة بنادي النصر، إزاء مفاجأته بعرضه على الاتحاد دون معرفته بالأمر مسبقًا، خاصة وأن اللاعب يرغب في البقاء مع كريستيانو رونالدو ورفاقه. "اقرأ التفاصيل"

بعد عرض الاتحاد .. كليمون لينجليه يحسم موقفه بشكل نهائي

حسم المدافع الفرنسي كليمون لينجليه لاعب برشلونة الإسباني، موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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النقطة القاتلة ومقصلة المخطئين .. لوران بلان بين "حزم" جورج جيسوس و"انصياع" لويس كاسترو!

يتطلع الجميع للظهور الأول للمدرب الفرنسي لوران بلان في دوري روشن، رفقة نادي الاتحاد الذي يستعد لموسم جديد 2024-25، وسط تساؤلات، هل ستشبه شخصيته للمدرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال، أم لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر؟ "اقرأ التفاصيل"