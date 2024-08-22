"تعرضا للصدمة" .. فلاته يدافع عن استقالة لؤي ناظر وإبراهيم المهيدب والدليل كريم بنزيما!

ماذا يدور في ناديي الاتحاد والنصر؟

وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، رسالة دفاعية عن إبراهيم المهيدب ولؤي ناظر بعد قرار استقالتهما من رئاسة ناديي النصر والاتحاد، على خلفية بعض الأزمات الإدارية.

وقرر لؤي ناظر تقديم استقالته رسميًا من رئاسة الاتحاد، بعد حوالي 16 يومًا، من فوزه بالرئاسة بالتزكية، بعد الوقوع في خلاف مع الإدارة الرياضية، وسط أنباء تفيد بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما، هو من يتحكم في سير صفقات الاتحاد خلال موسم الميركاتو الصيفي، خاصة بعد تراجع الإدارة عن إتمام صفقتي المدرب ستيفانو بيولي واللاعب أرثر ثيات، لتمر الأيام، ويعلن إبراهيم المهيدب عن تقديم استقالته رسميًا، مطالبًا بأن يدير النادي جهة واحدة.

وطالب إبراهيم المهيدب، الإدارة الرياضية بمنحه كافة الصلاحيات لإدارة المشهد في نادي النصر، حيث كان يطمح لإقالة المدير الفني لويس كاسترو، وضم ثلاث صفقات أجنبية جديدة، قبل أن يعلن المهيدب عن انسحابه من المشهد النصراوي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، دافع فلاته عن لؤي ناظر وإبراهيم المهيدب، مؤكدًا أن ما يتردد حول معرفتهما بالوضع الإداري في الناديين قبل تولي منصب الرئاسة غير صحيح، وأنه لا يلوم ناظر والمهيدب لأنهما لم يعرفا ما كان يحدث.

وأضاف "لؤي ناظر كان يعتقد أن من يدير المشهد في الاتحاد، هو الرئيس التنفيذي دومينجوس سواريز والمدير الرياضي رامون بلانيس، ولكنه فوجئ بأن كريم بنزيما هو قائد المشهد، وأتساءل كيف تحولت شارة القيادة من رومارينيو إلى كريم بنزيما؟ ومن جلس مع سانتو؟ من هنا تفكك الاتحاد وصار خلل كبير، لما كان فيه تدخل خارجي، ألقى قوة المدرب أمام اللاعب، والآن تكرر المشهد".

وتحدث فلاته عن مدرب النصر لويس كاسترو، قائلًا إنه مدرب ضعيف، ويخسر المواجهات الكبرى، وقرر التضحية باللاعب سيكو فوفانا رغم أنه لعب دورًا كبيرًا في فوز النصر بالبطولة العربية، ثم قرر استمرار إعارته في الاتفاق.