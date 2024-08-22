وسط غضب ساديو ماني .. الاتحاد يطالب النصر بتحمل "أغلب" رواتبه مقابل الإعارة!

هل هذا الشرط يكفي لإتمام الصفقة؟

حالة من الغضب تنتاب الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح فريق الكرة بنادي النصر، إزاء مفاجأته بعرضه على الاتحاد دون معرفته بالأمر مسبقًا، خاصة وأن اللاعب يرغب في البقاء مع كريستيانو رونالدو ورفاقه.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المفاوضات سارية بين ناديي النصر والاتحاد، من أجل إعارة ساديو ماني وعبد الإله العمري لصفوف العميد لموسم رياضي واحد، علمًا بأن ماني يُعد من اللاعبين الأجانب التاعبين لبرنامج الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن شركة نادي الاتحاد، عرضت على نظيرتها في النصر، أن تتحمل مبلغ 5 ملايين يورو فقط من الراتب السنوي لساديو ماني، حال إتمام الصفقة، ما يمثل نسبة 12.5% فقط من راتب اللاعب الذي يبلغ 40 مليون يورو، على أن يتولى النصر دفع المتبقي من راتبه، بقيمة 35 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في المقابل، تبحث إدارة النصر عن صيغة اتفاق مع الاتحاد، من أجل رفع قيمة الراتب الذي تتحمله الإدارة الاتحادية إلى النصف، أي يتكفل النادي الغربي بمبلغ 20 مليون يورو.

وأشارت مصادر إلى أن برنامج الاستقطاب لن يواصل تحمل راتب السنغالي حال إعارته إلى الاتحاد، ولن يتم تعويض النصر بلاعب عالمي في مركز الجناح، أو دعمه بمبلغ مالي لإبرام تعاقد جديد بدلًا من المهاجم السنغالي.

وخاض ساديو ماني 46 مباراة رسمية مع النصر، خلال الموسم الماضي، أحرز فيها 19 هدفًا، وصنع 11 تمريرة حاسمة، كما شارك في مباراتي كأس الدرعية للسوبر السعودي، في نصف النهائي أمام التعاون، والنهائي أمام الهلال، الذي شهد خسارة النصر للقب بنتيجة (1-4).