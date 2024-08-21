بعد عرض الاتحاد .. كليمون لينجليه يحسم موقفه بشكل نهائي

النجم الفرنسي يكشف عن موقفه من مزاملة مواطنيه كريم بنزيما ونجولو كانتي وموسى ديابي

حسم المدافع الفرنسي كليمون لينجليه لاعب برشلونة الإسباني، موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد أشارت إلى أن لينجليه أحد 3 أسماء مرشحة للانتقال إلى الاتحاد، رفقة الإسباني إينيجو مارتينيز؛ زميله في البرسا، والبرتغالي دانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية على أن لينجليه يفضّل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني لمدة موسم على سبيل الإعارة، عن الانتقال إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وأضافت الصحيفة أن المدافع الفرنسي يستبعد أي خيار آخر غير أتلتيكو مدريد، لأنه يُريد مواصلة اللعب في أعلى مستوى من كرة القدم الأوروبية؛ في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويدرس برشلونة حاليًا تجديد عقد لينجليه قبل إعارته لثالث مرة، حيث ينتهي عقده عام 2026، ويُريد البلوجرانا تجديده لمدة موسمين إضافيين، على أن يحصل على راتب 8 ملايين يورو في الموسم، هذا بالإضافة إلى أن أتلتيكو مدريد سيدفع 80% من راتبه حال تمت استعارته.