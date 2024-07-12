أخبار الاتحاد اليوم | لؤي مشعبي يرد على "هلاليته" وتصرف غريب من كريم بنزيما

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 12 يوليو 2024.
خطوة جديدة تؤكد اقتراب موسى ديابي من الانتقال إلى الاتحاد .. "لأجلك يا بنزيما"
لا يزال النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يؤكد نفوذه داخل صفوف العميد، في ظل تحرك الإدارة من أجل حسم الصفقات الجديدة، في موسم الميركاتو الصيفي.
قال كلمته الأخيرة .. نجم تشيلسي يرد على عرض الاتحاد "المغري"
رد الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، على العرض المقدم من عملاق السعودية الاتحاد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.
أبرزهم المعيوف وحمد الله .. الاتحاد يثير تكهنات الرحيل باستبعاد 8 نجوم من معسكر إسبانيا!
قررت إدارة نادي الاتحاد، استبعاد 8 لاعبين من قائمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي سافرت إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، من أجل إجراء معسكر تحضيري للموسم الرياضي الجديد.
مفاجأة | الهلال "يرفض" التعاقد مع نجم الاتحاد رغم عرضه عليه
في مفاجأة من العيار الثقيل.. رفض مسؤولو نادي الهلال السعودي، التعاقد مع أحد نجوم "عملاق جدة" الاتحاد، في صيف العام الحالي.
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"كلي ثقة فيه" .. وكيل عبد الرحمن العبود يُحدد موقفه من الاستمرار مع الاتحاد
حدد رفيع الشهراني وكيل أعمال عبد الرحمن العبود جناح نادي الاتحاد، موقف الأخير من الاستمرار مع العميد خلال الموسم المقبل، بعد نهاية فترة إعارته إلى نادي الاتفاق.
بعد أخبار طلبه بمخالصته .. وكيل زكريا هوساوي يوضح موقفه من الاستمرار مع الاتحاد
وضح رفيع الشهراني وكيل أعمال زكريا هوساوي الظهير نادي الاتحاد، موقف الأخير من الاستمرار مع ناديه، بعد الأخبار التي تم تداولها عن رغبته في الرحيل.
وكيل أعمال مراد ياكين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات الاتحاد!
كشف جان لوكا وكيل أعمال المدرب السويسري مراد ياكين، عن مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الاتحاد مع الأخير من أجل تدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
بعد أن تخلى عنه الهلال .. تحرك مفاجئ من الاتحاد لخطف صالح الشهري!
تحرك نادي الاتحاد بشكل مفاجئ بشأن صالح الشهري مهاجم الهلال السابق، وذلك بعد أن تخلى عنه ناديه خلال الفترة الماضية.
الأهلي دخل في الصفقة .. الهلال يوافق على "بيع" لاعبه إلى الاتحاد ولكن!
اشتعلت منافسة شرسة بين 4 أندية سعودية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لـ"التعاقد" مع أحد لاعبي عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.
الاتحاد يواصل تحركاته .. بدء المفاوضات مع ثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد
يبدو أن نادي الاتحاد السعودي؛ سيكون هو صاحب "الكلمة العليا" في الميركاتو الصيفي بالمملكة؛ وذلك بعد النتائج الكارثية خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.
صورة | تصرف غريب .. كريم بنزيما يواصل إثارة الجدل في الاتحاد
واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما، إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، وبين جماهير "عملاق جدة" الاتحاد، والذي ينشط بين صفوفه حاليًا.
برر رسائل دعم الهلال .. رئيس الاتحاد الجديد "لؤي مشعبي" يرد على اتهامه بـ"تشجيع الزعيم"!
رد لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، على الحملة الجماهيرية ضده؛ والتي تتهمه بالانتماء إلى عملاق الرياض الهلال.