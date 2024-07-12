بعد أخبار طلبه بمخالصته .. وكيل زكريا هوساوي يوضح موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

تعرف على حقيقة طلب هوساوي بالرحيل عن الاتحاد

وضح رفيع الشهراني وكيل أعمال زكريا هوساوي الظهير نادي الاتحاد، موقف الأخير من الاستمرار مع ناديه، بعد الأخبار التي تم تداولها عن رغبته في الرحيل.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد أكدت على أن زكريا هوساوي طلب من الاتحاد مخالصته ماليًا، رافضًا مسألة إعارته إلى أي فريق آخر.

ونشر الشهراني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن زكريا هوساوي ملتزم بعقده مع نادي الاتحاد، وأن ناديه هو من يُحدد مستقبله.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "من باب (الشفافية) ولكثرة التساؤلات والأحاديث عن انتقال موكلنا زكريا هوساوي، اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه تبقى فيه موسم رياضي".

وأضاف: "العروض المقدمة هي للنادي وليست للاعب، وهو صاحب القرار بإعارته أو انتقاله أو مقايضته بعد الاتفاق".

واختتم وكيل هوساوي تغريدته قائلًا: "أما ما يخص رغبتنا في مخالصته كما تردد مؤخرًا، فهو أمر عار من الصحة تمامًا، وذلك لسريان عقده واحترام بنوده، ومخالصته شأن يخص الكيان وليس اللاعب ووكيله، ولذلك جرى التوضيح وكل التوفيق للطرفين بقادم أيامهما".