بعد أن تخلى عنه الهلال .. تحرك مفاجئ من الاتحاد لخطف صالح الشهري!

مهاجم الهلال السابق على أعتاب العميد

تحرك نادي الاتحاد بشكل مفاجئ بشأن صالح الشهري مهاجم الهلال السابق، وذلك بعد أن تخلى عنه ناديه خلال الفترة الماضية.

وكان الهلال قد أعلن منذ أيام عن رحيل صالح الشهري، بعد انتهاء عقده مع الفريق بشكل رسمي، وذلك لعدم رغبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس في استمراره مع الفريق.

وكشفت صحيفة "عكاظ" عن أن الاتحاد قد دخل في المفاوضات مع صالح الشهري من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الهجوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن تحرك الاتحاد يأتي بعد أن كان الشهري قريبًا من التوقيع مع نادي الاتفاق، ليقترب الآن من الانضمام لصفوف النمور.

ويرغب الاتحاد في تدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، من أجل تعويض جماهيره عن إخفاق الموسم الماضي بعدم تحقيق أي إنجاز يُذكر.