صورة | تصرف غريب .. كريم بنزيما يواصل إثارة الجدل في الاتحاد

ماذا فعل كريم بنزيما؟..

واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما، إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، وبين جماهير "عملاق جدة" الاتحاد، والذي ينشط بين صفوفه حاليًا.

بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط عديد من المشاكل مع الأجهزة الفنية وزملائه في الفريق.

ونشر بنزيما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الخميس، صورة شخصية له وهو يرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأرفق المهاجم الفرنسي مع هذه الصورة، رمز تعبيري "النمر" - الذي يشير إلى الفريق الاتحادي -؛ مع تعليق: "أنا جاهز".

Instagram

كل هذا طبيعي - حتى الآن -، لكن الغريب بالفعل؛ قيام كريم بنزيما بعد ذلك، بـ"حذف" هذا المنشور من حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"؛ دون أن يكشف عن السبب.

هذا التصرف هو حلقة جديدة من "الغموض" بشأن مستقبل بنزيما مع نادي الاتحاد؛ على الرغم من أن إدارة الأخير تعمل على تلبية طلباته؛ بالتعاقد مع مدرب يتحدث اللغة الفرنسية وهو مواطنه لوران بلان، بالإضافة إلى عددٍ من اللاعبين العالميين؛ أمثال: "نبيل فقير، موسى ديابي وحسام عوار".