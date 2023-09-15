أخبار الاتحاد اليوم | كلوب يتحدث عن العميد مجددًا .. وتسجيل 10 أجانب!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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حسم مستقبل جروهي مع الاتحاد أخيرًا .. والحارس البرازيلي يرد!

لا يزال مستقبل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة خطيرة .. شكوى محتملة تهدد بـ"استبعاد" الهلال والنصر والاتحاد من دوري أبطال آسيا

في مفاجأة خطيرة للغاية.. تفكر مجموعة من الأندية الآسيوية الكبرى؛ في تقديم شكوى ضد الاتحاد القاري للعبة؛ بسبب مشاركة الهلال والنصر والاتحاد، في دوري الأبطال، الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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رد غريب من سانتو عن "الأجنبي الراحل" .. وهل انتهت مسيرة عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد؟

فاجأ البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، الجماهير ووسائل الإعلام، بشأن المحترف الأجنبي، الذي سيتم الاستغناء عنه في الصيف الحالي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بسبب كريم بنزيما ونجوم الاتحاد .. وزارة الداخلية السعودية تلقي القبض على مشجع!

تسبب مواجهة الاتحاد والأخدود في عقوبة أمنية على أحد مشجعي الأول، إذ وصل الأمر لإلقاء وزارة الداخلية السعودية القبض عليه. "اقرأ التفاصيل"

بشرط وحيد فقط .. الاتحاد يستطيع تسجيل أجانبه الـ10!

يبدو أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد حسمت قرارها النهائي؛ بشأن عدد المحترفين الأجانب، المقيدين في قائمة كل فريق. "اقرأ التفاصيل"

"هذا الثلاثي خط أحمر" .. الاتحاد يستقر على الأجنبي الذي سيتم التضحية به

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، على اللاعب الأجنبي الذي سيتم التضحية به والتخلص منه اليوم الجمعة، وذلك في ظل انتهاء فترة الاتحاد السعودي لكرة القدم للإعلان عن قوائم فرق دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

كلوب: صلاح إلى الاتحاد في يناير؟ لا تفتحوا الجرح من جديد!

نفى يورجن كلوب مدرب ليفربول وجود أي قلق لديه من انتقال المصري محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد السعودي في شهر يناير القادم. "اقرأ التفاصيل"

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