كلوب: صلاح إلى الاتحاد في يناير؟ لا تفتحوا الجرح من جديد!

تطرق كذلك إلى مقابلة هندرسون المثيرة للجدل

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نفى يورجن كلوب مدرب ليفربول وجود أي قلق لديه من انتقال المصري محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد السعودي في شهر يناير القادم.

صلاح ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الأمر انتهى باستمراره مع الريدز، مع ظهور تكهنات حول محاولة جديدة في الميركاتو الشتوي.

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وقال كلوب عن أنباء انتقال صلاح إلى الاتحاد السعودي في يناير:"بعد أسبوع كامل على نهاية السوق الصيفي تسألوني الآن عن إمكانية رحيل صلاح في يناير، يبدو أنكم لا تطيقوا الانتظار حتى شهر ديسمبر للحديث عن هذه الأمور".

وأضاف:"لا أشعر بالقلق تجاه رحيل صلاح ولم أكن أشعر بأي شيء حتى قمتم الآن بفتح الجرح من جديد".

وفي سياق متصل تطرق المدرب الألماني إلى المقابلة التي أجراها جوردان هندرسون لاعب ليفربول السابق والاتفاق الحالي، حول محادثة بينهما تسببت في رحيله عن الريدز.

وواصل كلوب حديثه:"لم أقرأ المقابلة في البداية ولكن بعد ذلك قرأتها ووجدت أن جوردان قال الحقيقة، نعم كانت هناك بعض المحادثات، طلبت منه البقاء ولكني أخبرته بأنه قد لا يلعب بانتظام".

وأوضح:"لا يمكنني إخبار كل لاعب أنه يمكنه اللعب لمدة 50 مباراة لأنني لا أضمن ذلك كل موسم، لذلك من واقع علاقتي بهندرسون كان علي الحديث معه عن كل الاحتمالات".

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وتابع:"ربما هندرسون قام بتفسير كلامي بأنني لا أريده، كان يمكنني أن أقول له إنه سيصبح الرجل الرئيسي بالفريق وبعدها كان سيبقى ولكني لم أستطع قول ذلك، لذلك الأفضل كان المضي قدمًا دون وجود أي ضغينة مع قائد أفضل فريق في حقبة الدوري الإنجليزي".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة وولفرهامبتون غدًا، السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بـ10 نقاط بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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