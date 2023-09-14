فيديو | بسبب كريم بنزيما ونجوم الاتحاد .. وزارة الداخلية السعودية تلقي القبض على مشجع!

مواجهة الاتحاد والأخدود لم تمر مرور الكرام..

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تسبب مواجهة الاتحاد والأخدود في عقوبة أمنية على أحد مشجعي الأول، إذ وصل الأمر لإلقاء وزارة الداخلية السعودية القبض عليه.

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العميد حل ضيفًا اليوم الخميس، على الأخدود، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بهدف كريم بنزيما.

وفي الدقيقة 79 من عمر اللقاء، اقتحم أحد الحضور في المدرجات الملعب، ومر مصافحًا نجوم العميد، الذي يضم بين صفوفه العالميين الفرنسي كريم بنزيما، نجولو كانتي وفابينيو وغيرهم، قبل أن تنجح قوات تأمين الاستاد في السيطرة عليه وإخراجه من الملعب.

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وعقب ساعات قليلة من المباراة، أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أن شرطة منطقة نجران بالتعاون مع وزارة الرياضة، نجحت في إلقاء القبض على المشجع؛ مقتحم الملعب، معلنة تحويله للنيابة العامة.

ومن المنتظر كذلك أن تعلن وزارة الرياضة توقيع غرامة على النادي الجداوي بواقع 100 ألف ريال، وفقًا للوائح.

يشار إلى أن النيابة العامة تدخلت في واقعة مشابه في الجولة الثانية، عندما اقتحم ثلاثة مشجعين مواجهة النصر والتعاون، وتم إلقاء القبض عليهم من قبل شرطة منطقة الرياض.

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