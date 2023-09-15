"هذا الثلاثي خط أحمر" .. الاتحاد يستقر على الأجنبي الذي سيتم التضحية به

من اللاعب الذي سيرحل عن الاتحاد؟

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استقر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، على اللاعب الأجنبي الذي سيتم التضحية به والتخلص منه اليوم الجمعة، وذلك في ظل انتهاء فترة الاتحاد السعودي لكرة القدم للإعلان عن قوائم فرق دوري روشن السعودي.

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ويمتلك نادي الاتحاد في صفوفه 9 لاعبين أجانب، ولا بد من التخلص من أحدهم حتى يصل إلى 8 لاعبين أجانب، وفقًا للائحة دوري المحترفين السعودي.

وكشف الإعلامي الرياضي عبد الله خوقير، عبر برنامج الديوانية، عن أن إدارة الاتحاد اجتمعت مع البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق خلال الأسبوع الحالي، ونجحوا في حل أزمة الجناح الأيمن عبد الرحمن العبود.

وأوضح خوقير أنه بعد أن تم حل أزمة العبود مع نونو سانتو، أصبح الأقرب للرحيل هو البرتغالي فيليبي جوتا جناح الفريق، بسبب عدم تقديم لأوراق اعتماده مع النمور.

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وختم خوقير تصريحاته قائلًا: "البرازيلي مارسيلو جروهي ومواطنه رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمد الله خط أحمر، ولن يرحل أحدهم، بل أن جوتا هو أقرب لاعب للرحيل".

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