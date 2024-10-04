أخبار الاتحاد اليوم | رسالة كريم بنزيما واعتراف لوران بلان .. وحقيقة معاقبة حسام عوار في الجزائر

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 4 من أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"نار!" .. كريم بنزيما يعيد ذكريات ريال مدريد بـ"قميص الاتحاد" ويعلق بعد الفوز على الأخدود

حقق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "رقمًا مميزًا" في مسيرته الكروية، من بوابة الأخدود (طالع التفاصيل).

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لوران بلان يعترف بـ"سوء الاتحاد" أمام الأخدود .. ويكشف: نحتاج لهذا الأمر للمنافسة على الألقاب!

اعترف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، بمستوى فريقه "السيئ" أمام مستضيفه الأخدود، رغم تحقيق الانتصار وحصد الـ3 نقاط (طالع التفاصيل).

"حقيقة شجار ثنائي الأهلي والاتحاد" .. مدرب الجزائر يحسم جدل معاقبة رياض محرز وحسام عوار

كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن حقيقة "معاقبته" رياض محرز وحسام عوار، ثنائي عملاقي السعودية الأهلي والاتحاد على التوالي (طالع التفاصيل).

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"ديشان يُتابعه" .. منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد نجولو كانتي

كشف رافائيل رايموند، المسؤول الإعلامي لمنتخب فرنسا، عن سبب استبعاد الديوك لنجم الاتحاد نجولو كانتي من قائمة المنتخب في الجولتين الثالثة والرابعة في دوري الأمم الأوروبية (طالع التفاصيل).

"نعاني منذ بداية الموسم" .. مدافع الاتحاد يبدي استغرابه من ظاهرة الشوط الأول!

علق سعد الموسى، مدافع نادي الاتحاد، على ظاهرة تراجع مستوى فريقه خلال الشوط الأول في مباراة الأخدود، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس في تلك المباراة فقط، بل منذ بداية الموسم (طالع التفاصيل).

"أكبر كذبة في التاريخ" .. سعود الصرامي يرفض زعامة الهلال وينصف جماهير هذا النادي!

كعادته في تقديم التصريحات المثيرة للجدل، خلال الفترة الأخيرة، وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، رسالة صادمة لجماهير نادي الهلال، رافضًا نغمة ترديد الهلال بأنه النادي الأول جماهيريًا، كما منحه مركزًا غير متوقع بين أندية الدوري السعودي، الأكثر شعبية (طالع التفاصيل).

"الفرديات" تنقذ لوران بلان المتفرج أمام الأخدود .. وظهور "النسخة العربية" من بيلينجهام في الاتحاد

"الواقعية".. كلمة أصبحت عنوانًا لأغلب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 (طالع التفاصيل).

"بلعبة واحدة هزم الأخدود فماذا لو انتقل للنصر؟" .. موسى ديابي يسقط خصوم الاتحاد في الملعب ونجله يرقص خارجه!

عاشق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على موعد مع "ثنائية فرنسية" ممتعة؛ تجمع بين المهاجم الكبير كريم بنزيما، والجناح المهاري موسى ديابي (طالع التفاصيل).